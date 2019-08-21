Emekli hekim İnayet Dikim Korkut, 67 yaşında öğrenci olarak Trakya Üniversitesinde

21.08.2019 11:14

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimliği mesleğinden emekli olan 67 yaşındaki İnayet Dikim Korkut, aynı yıl girdiği üniversite sınavını kazanarak Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'na yerleşti.

Trakya Üniversitesi'nde 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı öğrenci kayıtları devam ederken, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olarak, 50 yıl arayla tekrar öğrenci olma heyecanı yaşayan 67 yaşındaki Uzm. Dr. olan İnayet Dikim Korkut, 19 Ağustos tarihinde Balkan Kongre Merkezi'ne gelerek kaydını gerçekleştirdi. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleştiği bölüme kayıt olmak için Trakya Üniversitesi'ne gelen Uzm. Dr. İnayet Dikim Korkut'un kaydını, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı.

İlk olarak, 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile üniversite hayaline kavuşan İnayet Dikim Korkut, 1976 yılında mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık eğitimine yönelerek Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak uzun yıllar sağlık sektöründe hizmet verdi. 1952 doğumlu olan ve Türkiye'nin pek çok yerinde uzun yıllar sürdürdüğü hekimlik mesleğinin ardından emekli olan İnayet Dikim Korkut, dil, tarih ve kültüre olan merakından dolayı Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı okumaya karar verdiğini anlattı.

"Yunan dil ve kültürünü öğrenmek, akıcı bir biçimde konuşabilmek ve ilerleyen süreçte kitap çevirileri yapmak en büyük ideallerim"

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından duygu ve düşüncelerini Trakya Üniversitesi ailesi ile paylaşan ve her yaştan insana örnek olmak istediğini ifade eden İnayet Korkut, "Dil, tarih ve kültüre olan ilgim, Yunan ve Türk kültürünün yüzyıllarca iç içe olması, birbirinden derin izler ve etkiler taşıması tercihimde etkili oldu. 50 yıl aranın ardından yeniden üniversite sıralarına oturacağım için büyük heyecan ve mutluluk yaşıyorum. Burada olmaktan son derece mutlu ve keyifliyim. Hayallerimi büyütmeye ve ideallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim. Coğrafi yakınlık ve sosyo-kültürel ilişkilerin gelişmişliği ve ilerleyişi bakımından hayallerime Trakya Üniversitesi'nde kavuşmuş olmaktan son derece kıvanç duyuyorum. Yunan dil ve kültürünü öğrenmek, akıcı bir biçimde konuşabilmek ve ilerleyen süreçte kitap çevirileri yapmak en büyük ideallerim. Buradan, benim gibi emekli olan pek çok kişiye de ilgi duydukları alanlarda eğitim almaları ve ömür boyu öğrenmeye açık olmaları tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Gayret ettikleri ve inandıkları takdirde başarılamayacak hiçbir iş ve hedef olmadığına inanıyorum. Okuma arzusunu hiçbir zaman kaybetmemelerini diliyorum. Trakya Üniversitesi'nde de çok çalışarak başarılı olacağıma inanıyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kayıt işlemlerini yakından takip eden ve Uzm. Dr. İnayet Dikim Korkut'un kaydını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uzm. Dr. İnayet Hanım'ın Edirne'nin yakından tanıdığı ve herkes tarafından sevilen bir kişi olduğunu belirterek, "Tıbba ve insan sağlığına uzun yıllar emek vermiş değerli bir hekim dostumuzun, yeniden üniversite eğitimine karar vermiş olması ve Trakya Üniversitesini tercih etmesi bizleri onurlandırdı. Örnek davranışının büyük ilgi ve takdir topladığını düşünüyorum. Öğrenmeye olan ilgisi ve merakı herkese örnek olmalı. Hiçbir şeyin bitmediğini, aksine her zaman yeni bir başlangıca adım atılabileceğini bizlere göstermiş oldu. Kendisini kutluyor, öğrenim hayatında başarılar diliyorum. Mezuniyetinde de birlikte olmayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA