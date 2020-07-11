Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası
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Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çektiği iddia edilen emekli hakim, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası
11.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:50

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çektiği iddia edilen emekli hakim, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka Tramvayı'nda meydana geldi. Emekli hakim olduğu ifade edilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.'ye tepki gösterdi. Bu anlar ise bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.

Tramvayda yolcuların tepkisiyle M.E., telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldı. Bu sırada kız çocuğunun "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü.

Şikayet üzerine M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı ve daha sonra adliyeye sevk edildi. İkmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edilen M.E.'nin ifadesinde, "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği belirtildi.

M.E., savcılıkça serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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