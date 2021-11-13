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Emekli gurbetçiler ülkelerine dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini baba ocağı Türkiye'de geçirenyüz binlerce gurbetçi, Ağustos ayında Türkiye'ye gelmiş,yaklaşık 1 ay süren tatillerinin ardından da yaşadıkları ülkelere dönmüştü.

EDİRNE (İHA) - Yaz tatilini ve yıllık izinlerini baba ocağı Türkiye'de geçiren

yüz binlerce gurbetçi, Ağustos ayında Türkiye'ye gelmiş,

yaklaşık 1 ay süren tatillerinin ardından da yaşadıkları ülkelere dönmüştü. (arşiv 1321577 )

Emekli olan gurbetçiler ise yaz mevsiminin son günlerine

kadar Türkiye'de kalmayı tercih etti. Araçlarıyla uzun yolculuk yapmak

istemeyen emekli gurbetçiler, dönüş yolunda arabalı treni seçti.

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Edirne Tren Garı'nda, arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen

gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde, yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor.

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Bu arada Edirne Tren Garı'ndan kalkan arabalı tren, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, ve Slovenya güzergahından Avusturya'ya ulaşıyor. Bin 400 kilometre süren yolculukta, trenin kalkış ve varış noktası arası yaklaşık 30 saat sürüyor. Bilet fiyatları ise kişi başı 149 eurodan başlıyor.

Emekli gurbetçiler ülkelerine dönüyor

Emekli gurbetçiler ülkelerine dönüyor

Emekli gurbetçiler ülkelerine dönüyor

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