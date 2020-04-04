Emekli gurbetçiden dayanışma için 1000 Euro
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Emekli gurbetçiden dayanışma için 1000 Euro - Haberler
Ali Özkan, Fransa, Güncel

Emekli gurbetçiden dayanışma için 1000 Euro

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyünde oturan Ali Özkan (72), Fransa'dan aldığı 1 aylık emekli maaşı 1000 Euro'yu, eşi Rabia Özkan (76) ile birlikte 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

04.04.2020 08:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:22
Emekli gurbetçiden dayanışma için 1000 Euro
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyünde oturan Ali Özkan (72), Fransa'dan aldığı 1 aylık emekli maaşı 1000 Euro'yu, eşi Rabia Özkan (76) ile birlikte 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Fransa'da inşaat işçisi olarak çalışan Ali Özkan emekli olunca eşi Rabia Özkan ile birlikte 4 yıl önce memleketleri Afyon'un Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyüne döndü. 2 çocuğu ve 16 torunu yurt dışında olan Özkan çifti, koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini köydeki evlerinde izole etmeye başladı. Dışarı çıkmayan, ihtiyaçlarını karşılamak için Köy Muhtarı İsa Ayyıldız'dan ricacı olan Özkan çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katkı sağlamak istedi. Çift, Ali Özkan'ın Fransa'dan aldığı bir aylık emekli maaşı tutarı 1000 Euro'yu, tutanak karşılığında Baştepe Köyü Muhtarı İsa Ayyıldız'a teslim etti. Muhtar Ayyıldız, kampanya için açılan hesaba parayı yatırdı, dekontunu da Ali Özkan'a teslim etti.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVETİ ÜZERİNE YARDIM YAPMAK İSTİYORUZ'Ali Özkan, Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine yardım yapmaya karar verdiklerini belirterek, "72 yaşında olduğum için dışarı çıkamıyorum. Köyümüzün muhtarı ve gençleri ihtiyaçlarımızı görüyor. Cumhurbaşkanımızın kampanyasına katılmak için dışarı çıkamadığım için muhtarımızı çağırdım. Yapacağım yardımı, muhtarıma teslim ettim. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, dışarı çıkmasınlar. Kendilerini izole etsinler. Hem devletimiz hem de milletimiz bu zorluklara katlansın ve bu hastalığı hep birlikte yenelim" dedi.'DEVLETSİZ OLMAZ'Rabia Özkan ise "Bu hastalık yüzünden dışarı çıkamıyoruz. Az çok taşın altına elimizi koyalım istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü duyunca biz de ayaklandık. Bizim gibi yaşlılar da otursun evde. Gençlerin başına bela olmasın. Devletin başına bela olmasın. Evsiz olur, evlatsız olur ama devletsiz olmaz. Allah başımızı bozmasın. Devletimiz olmazsa olmaz. Devleti olmayanların halini görüyoruz. Perişan. Bizler de onların durumuna düşmeyelim sabredelim" diye konuştu.

Baştepe Köyü Muhtarı İsa Ayyıldız da "Köyümüz sakinlerinden Ali Özkan yaşı nedeniyle dışarı çıkamadığı için beni arayarak Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya katılmak istediğini söyledi ve benden yardım talebinde bulundu. Bundan dolayı Ali Özkan ve eşi Rabia Özkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.


- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Haberler
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar Haberler
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis'te kabul edildi Haberler
Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis'te kabul edildi
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı Haberler
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı 'ikinci Bilim Kurulu' hamlesi Haberler
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı 'ikinci Bilim Kurulu' hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
'Beni darp edip ormana attılar' diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Sıla Dilan Çıtak Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Emekli gurbetçiden dayanışma için 1000 Euro - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 09:02:34. #1.15#
title