Emekli geri ödemesi nedir? Nasıl sorgulanır? Emekli geri ödemesi sorgulama ekranı nasıl gözüküyor?

Emekli geri ödemesi nedir? Emekli geri ödemesini kimler alabilir? Emekli geri ödemesi nedir? Emekli geri ödemesi nasıl sorgulanır?

Çalışanların emekli olabilmesi için gerekli olan günler için prim ödemleri gerekiyor. Bu ödeme de yaş ve yıl şartı önem arz etmektedir. Bu özellikleri sağlayan kişiler sigortada ki parasını geri alabilir mi? Toptan prim ödemesi alabilmek için şartlar nelerdir? Toptan prim ödemesi nedir?

EMEKLİ GERİ ÖDEMESİ NEDİR?

Emekli geri ödemesi (toptan ödeme), sigortalıların emeklilik için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresini tamamlayamadığı için aylık bağlanmaması durumunda, sigortalının talebi üzerine adına yapılan prim ödemesinin kendisine toplu olarak iadesi şeklindeki bir uygulamadır. SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.

EMEKLİ GERİ ÖDEMESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor:

Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağ-Kur) yürütüyor olmamak.

Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20 ve yaş şartını tamamlamış olmak.

TOPTAN ÖDEMEYİ KİMLER ALABİLİR?

Primleri eksik ve tamamlama imkanı olmayan sigortalılar paralarını geri alabilmektedirler. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabilmektedirler. Fakat kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekmektedir.

Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe ile başvurmak gerekmektedir. Kurum durumu inceleyip şartları taşıdığınızda geri ödeme yapmaktadır.

Eski SSK'lılar için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödenmektedir. Bağ-Kur'lular için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri verilmektedir. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.

Sağlık için ödenen primler ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar geri iade edilmemektedir. Eğer paranızı aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız bu kez de 'ihya' sistemi devreye girmektedir. Geri aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlere eklenmektedir.

TOPTAN ÖDEME TALEP DİLEKÇESİ

AŞLILIK TOPTAN ÖDEME TALEP FORMU …………SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Kurumunuzun …………………………………… Nolu sigortalısıyım. Kurumunuza tabi mecburi/ İsteğe bağlı sigortalılığıma son vermiş bulunuyorum. T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, kanunla kurulu diğer emekli sandıklarına ve 1479/2926 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmalarım bulunmamaktadır.

Kurumunuzdan veya bir başka kuruluşlardan, Yaşlılık/ Malüllük aylığı haklarından yararlanamadığımdan 1479 sayılı Kanunun 39 uncu/ 2926 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre Kurumunuza yatırmış olduğum sigorta primlerimin tarafıma yaşlılık toptan ödemesi olarak verilmesini arz ederim

……./……./………..

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No:

(İmza):

ADRES :

……………………………………………………

……………………………………………………..

…………………./…………………..

Telefon No:

Toptan Ödeme Tutarımı

………………………………………..

Şubesinden almak istiyorum.

EK :

Ek-1: Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (… Adet, …. Sayfa)

Ek-2: Sigortalılık Belgesi (… Adet, …. Sayfa)

SGK TOPTAN ÖDEME HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı için yatırılmış olan tutarın başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar geçen sürede; her yıl güncellenen kat sayı ile beraber bu tutar güncellenmektedir. Bu sayede gerçek ödeme miktarının hesaplanması yapılabilmektedir.