Emekli gazi polis memuru vefat etti
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de vefat eden emekli gazi polis memuru İlhan Duruş için tören düzenledi.
Kayseri'de vefat eden emekli gazi polis memuru İlhan Duruş için tören düzenledi.
Tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden 55 yaşındaki Duruş için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören yapıldı.
Törenin ardından gazinin cenazesi, memleketi Niğde'ye gönderildi.
Duruş'un 1999 yılında bir asayiş olayına müdahale ederken bacağından yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.