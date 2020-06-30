Emekli fen bilgisi öğretmeni atölyesinde kemençe ve saz yapıyor
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Emekli fen bilgisi öğretmeni atölyesinde kemençe ve saz yapıyor

Bolu'da yaşayan emekli fen bilgisi öğretmeni 73 yaşındaki Numan Gümüş, çocukluk hayalini hayata geçirerek kurduğu atölyesinde saz ve kemençe üretiyor.

Emekli fen bilgisi öğretmeni atölyesinde kemençe ve saz yapıyor
30.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:32

Bolu'da yaşayan emekli fen bilgisi öğretmeni 73 yaşındaki Numan Gümüş, çocukluk hayalini hayata geçirerek kurduğu atölyesinde saz ve kemençe üretiyor.

Numan Gümüş, Paşaköy Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında 3 yıl önce oluşturduğu atölyede, sosyal medyadan öğrenerek ve deneme yanılma yönetimiyle saz ve kemençe yapmaya başladı.

Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amatör olarak apartmanın bodrum katında oluşturduğu atölyede saz ve kemençe ürettiğini söyledi.

"Küçüklükten beri ormanda yaşadığımız için ağaç işlerine yatkınlığım vardı" diyen Gümüş, saz ve kemençe yapma merakının buradan geldiğini kaydetti.

Gümüş, saz ve kemençe yapmadan önce araştırma yaptığını dile getirerek, "Elime örnekler aldım ve internetten örnekler çıkardım. Büyüklüklerini ve ölçülerini aldım. Oradan amatörce çalışmaya başladım." diye konuştu.

"Davet edildiğim yerlere hediye olarak götürüyorum"

Saz ve kemençe yaparak para kazanmayı amaçlamadığını belirten Gümüş, şöyle devam etti:

"Amacım, saz ve kemençe yaparak kariyer yapmak değil, vakit geçirmek. Yaptığım kemençelerden özel olarak davet edildiğim yerlere hediye olarak götürüyorum. Tek tük maliyetine verdiklerim de oldu. El emeğinin iş gücü yüksek oluyor. Ağacı bulmak, kurutmak, damarına göre kesmek, sonra içerisini oymak ve hazırlamak zaman alıyor. Duruma göre bir ya da iki saat çalışıyorum. Fazla zorlamıyorum kendimi. Seri çalışırsam, ağacı hazır ve kuruysa el emeğiyle 5 günde bir saz ve kemençe ancak çıkar. Ağaç hazır ve kuru değilse zamana bağlı oluyor."

Gümüş, saz ve kemençe üretimini severek yaptığını, imkanları el verdiği sürece bunu sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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