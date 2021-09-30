Emekli Evi Üyelerine Tatbikatlı Yangın Söndürme Eğitimi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Mersin Emekli Evi'nde, 25 Eylül - 1 Ekim İtfaiyecilik Haftası kapsamında "Ev Kazalarında Yangın Riski ve Müdahale Yöntemleri" konulu eğitim ve tatbikat düzenlendi.

Yaz aylarında ülke genelinde yaşanan yangınlara dikkat çekmeyi ve vatandaşların yangınlara müdahale konusunda bilgi sahibi olmasını amaçlayan eğitim ve tatbikatta yaş almış Emekli Evi üyeleri, yangın söndürme teknikleri konusunda bilgi sahibi oldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Müdürlüğü'nde eğitmen olarak görev yapan Davut Yeşilyurt tarafından verilen eğitimde, yangın söndürme yöntemleri hakkında bilgiler verilirken, doğru olduğu düşünülen yanlış müdahaleler de anlatıldı.

Eğitimin ardından tatbikata geçildi

Yeşilyurt, verdiği eğitimde; evlerde ve iş yerlerinde bir kaçış planı olması gerektiğini anlatırken, acil toplanma yerinin önceden tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı. Yangın anında ilk olarak yangın butonlarına basılması gerektiğini anlatan Yeşilyurt, yangın söndürme tüpünün doğru kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Eğitimin ardından gerçekleştirilen tatbikatta ise mutfak yangınlarına karşı ne yapılması gerektiği işlendi. Kızgın yağa su ile müdahale etmenin yanlış olduğu, suyun yağdaki alevi daha da artıracağı uygulamalı bir şekilde gösterildi. Ardından Emekli Evi üyeleri de tatbikata katılarak yangın söndürdü.

Yeşilyurt: "Hangi yangına, hangi söndürme maddesinin kullanılması gerektiğini anlattık"

Yangın konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için eğitimlere ağırlık verdiklerini ifade eden Yeşilyurt, "Emekli Evi'nde bulunan emekli abilerimize, ablalarımıza yangın ve deprem anında, öncesinde ve sonrasında nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgiler verdik. Burada da evlerimizde ve iş yerlerimizde olası bir yağ yangınına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak gösterdik. Doğru teknikler öğretmeye çalıştık. Hangi yangında, hangi söndürme maddesinin kullanılması gerektiği hakkında bilgiler verdik. Muhakkak ve muhakkak kaçış planlarının uygulanması gerektiğini söyledik" dedi.

"Vatandaş için çok faydalı bir eğitim"

Emekli Evi üyelerinden İmam Hüseyin Aşkın, eğitimi ve tatbikatı değerlendirirken, "Emekli Evimizin güzel bir katkısı. Bugün burada yangına nasıl müdahale edileceğini dinledik. Bu vatandaş için çok faydalı bir eğitim. Bizleri aydınlattılar. En azından öğrendiğimiz bilgileri ailemize, çocuklarımıza öğretmiş oluruz. Güzel bir olay bu. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Emekli Evi üyelerinden Hüseyin Bozkurt ise "Mesela mutfakta bir yangın çıktığı zaman ben; yağ yandığını düşünelim; su dökerdim, bilmiyordum yani. Oysa suyla müdahalenin yangını daha fazla büyüteceğini ve suyun söndürmediğini gördük. Sağ olsun Mersin itfaiyesinden yetkili arkadaşlarımız geldi, gerekli bilgileri verdi" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 30. 9. 2021 09: 17: 39

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