Emekli emniyet amirine FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emekli emniyet amirine FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Emekli emniyet amirine FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan ve hakkında beraat kararı verilen emekli emniyet amirinin mahkemesi dosyada bulunan eksiklikler nedeniyle bozuldu.

Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan ve hakkında beraat kararı verilen emekli emniyet amirinin mahkemesi dosyada bulunan eksiklikler nedeniyle bozuldu. Bozma kararından sonra tekrar hakim karşısına çıkan emekli emniyet amirine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuksuz yargılanan sanık C.K. 28 Şubat 2019 tarihinde yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanık C.K. hakkında beraat kararı verirken, Ankara 22. Ceza Dairesi duruşmada eksiklikler bulunduğunu gerekçe göstererek kararı bozdu. Bugün 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık C.K. ve avukatı duruşma da hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, sanık C.K'nın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Sanık C.K. mütalaayı kabul etmeyerek, heyetten beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık C.K.'nın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdı! O anların görüntüleri de ortaya çıktı
Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdı! O anların görüntüleri de ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Derya Yanık Mustafa Şentop Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Münir Özkul Aleyna Tilki Melisa Şenolsun
Spor Cristiano Ali Öztürk Çağdaş Atan Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Emekli emniyet amirine FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:45:56. #1.16#

title