Emekli diplomatı 50 bin euro dolandırdı
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Emekli diplomatı 50 bin euro dolandırdı

Emekli diplomatı 50 bin euro dolandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaşı telefon ile dolndırıp 50 bin euro'sunu gasp eden şahıs, Nazilli ilçesinde ticari taksi içerisinde yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaşı telefon ile dolndırıp 50 bin euro'sunu gasp eden şahıs, Nazilli ilçesinde ticari taksi içerisinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda telefonla kendisini asker polis savcı gibi tanıtarak emekli bir diplomatı, 50 bin euro dolandıran şüpheli Nazilli'de nefes kesen operasyonla yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Kuşadası'nda dolandırılan emekli diplomatın dolandırılan parasını ele geçirdi. Operasyonda kıskıvrak yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Nazilliye doğru geldiği bilgisi alınan Ticari taksi içerisindeki şüpheliyi yakalamak için tedbir alan Nazilli Emniyeti ticari taksiyi kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada dolandırılan paraları da ele geçirdi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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