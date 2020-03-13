Emekli deniz subayı Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmayacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Emekli deniz subayı Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmayacak - Haber
Hüseyin Kaya, Kocaeli, Güncel

Emekli deniz subayı Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmayacak

Kocaeli'de yaşayan 65 yaşındaki emekli Deniz Binbaşı Hüseyin Kaya, "uzun soluklu" yürüyüşlerle Türkiye'yi adım adım geziyor.

13.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:22
Emekli deniz subayı Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmayacak

Kocaeli'de yaşayan 65 yaşındaki emekli Deniz Binbaşı Hüseyin Kaya, "uzun soluklu" yürüyüşlerle Türkiye'yi adım adım geziyor.

Emekliliğinin ardından bir süre de ticari gemilerde kaptanlık yapan Kaya, denizde geçen 20 yıla 78 ülke sığdırdı.

Denizde neredeyse karaya ayak basmadan geçen çalışma hayatının ardından bu hasretini gidermek için doğa yürüyüşleri yapmaya başladı.

Yürüyüş serüvenine 2017 yılında başlayan Kaya, "Yürü babam yürü" sloganıyla Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmak istemiyor.

Şimdiye kadar Değirmendere'den Antalya, Trakya ve Gelibolu Yarımadası'na yürüyüş gerçekleştiren Kaya, mayısta başlatacağı yeni yürüyüş rotasıyla 1200 kilometre yol kat etmeyi hedefliyor.

Kaya, eşyalarını taşımak için arkadaşının yaparak Türk bayrağıyla donattığı ve "Yaren" adını verdiği el arabası eşliğinde yürüyüşlerini sürdürüyor.

Haftanın 4 günü Değirmendere tepelerinde küçük yürüyüşlerle formda kalmaya çalışan Kaya, mayıs ayında Konya'dan başlayıp Adana, Gaziantep, Antakya ve İskenderun'a yürümeyi planlıyor.

Atatürk Barajı etrafındaki köyler, Diyarbakır, Batman, Midyat, Mardin ve köyleri, Van Gölü ve çevresi olmak üzere gelecek yıl 70 günlük yürüyüş planı bulunan Kaya, 2022'de de Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Malatya ve Elazığ'ı yürüyüş rotasına dahil etmek istiyor.

"Yürüyüş yapmak dayanıklılık ve sabır gerektiriyor"

Hüseyin Kaya, AA muhabirine, emekli olduktan sonra macera arayışıyla doğa yürüyüşlerine başladığını söyledi.

Zamanla kısa mesafeli yürüyüşlerin yetersiz kaldığını dile getiren Kaya, kendisine rota oluşturduğunu ve ilk uzun soluklu yürüyüşünü Adana'ya yaptığını anlattı.

Kaya, yürüyüş yapmanın dayanıklılık ve sabır gerektirdiğini vurgulayarak, "Yola çıktığın zaman geri dönme şansın yok, bitireceksin. Tepeye çıktık, öbür yoldan döneyim. Yok öyle bir şey. Bitecek o yol." dedi.

Hedef kitlesinin 10-15 yaş arası çocuklar olduğunu vurgulayan Kaya, "Onların bir sürü sorusu var. O sorulara bir seyyah, gezgin olarak doğru cevap verdiğimiz zaman çocuklar daha çok okumaya, araştırmaya yöneliyor. En azından meraklarını gideriyorlar. Enteresan yerler, kişiler, köyler, çocuklar tanıdım." ifadesini kullandı.

Kaya, 45 gün süren 800 kilometrelik Trakya yürüyüşünde Çanakkale Şehitler Abidesi'ne de gittiğini, şehit isimlerinin yazılı olduğu bölümde büyük dedesinin adını görünce heyecanlandığını anlattı.

"Destek olursa Anadolu'yu daha fazla dolaşırım"

Yürüyüşlerinin masraflı olmadığını dile getiren Kaya, "En büyük sıkıntım destek bulamamak. Yemek ya da duş almak istersem kamu misafirhanelerinde konaklama masrafım var. Kamu ya da özel kuruluşlar küçük sponsorluklar yaparsa senede 2 değil de 6 ay, daha fazla Anadolu'yu karış karış yürüyerek dolaşırım. Bu yürüyüşler sayesinde çok arkadaşım oldu, çok kişilerle tanıştım. Hala görüştüğüm insanlar var." diye konuştu.

Kaya, yürüyüşlerini kültürel amaçlı yaptığını aktararak, "Gezmek derken, kültürel açıdan gezmek. Kendimi tatmin etmek için değil, gördüklerimizi insanlara anlatabilmek için gezeceğiz. Sadece yürüyeyim istemiyorum, insanlara bir şeyler anlatabilmek istiyorum." dedi.

Yürüyüşe çıkmadan önce sağlık kontrollerini yaptırdığını belirten Kaya, ilaçlarını ve ilk yardım ekipmanlarını yanından ayırmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Haber
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti Haber
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu Haber
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Nuray Sayarı Burcu Kıratlı
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Daha Fazla Nisan Avrupa Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Emekli deniz subayı Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 13:08:04. #1.15#