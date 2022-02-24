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Haber alınamayan emekli çiftçi evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Haber alınamayan emekli çiftçi evinde ölü bulunduTEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da bir gündür haber alınamayan emekli çiftçi, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Haber alınamayan emekli çiftçi evinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da bir gündür haber alınamayan emekli çiftçi, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Uygarlık Caddesi üzerindeki bir ikamette tek başına yaşayan emekli çiftçi 74 yaşındaki Hasan Can'a yakınları bir türlü ulaşamadı. Kapısına vurulmasına rağmen yaşlı adamdan haber alınamayınca ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen sağlık birimi, Hasan Can'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaşlı adamın cenazesi, polisin yaptığı incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber alınamayan emekli çiftçi evinde ölü bulundu

Haber alınamayan emekli çiftçi evinde ölü bulundu

Haber alınamayan emekli çiftçi evinde ölü bulundu

Haber alınamayan emekli çiftçi evinde ölü bulundu

Haber alınamayan emekli çiftçi evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ, Çiftçi, Emekli, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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