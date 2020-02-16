: Emekli çift ketembilla meyvesi üretti

16.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:59

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tarımla uğraşan emekli çift, 3 yıl önce deneme amaçlı bahçelerine diktikleri tropikal ketembillanın (Seylan altın çileği) ilk meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyor.

Koru Mahallesi'nde emekli öğretmen İzzet Akyol ve eşi emekli hemşire Nalan Akyol, bahçelerinde birçok tropikal meyve üretmeye başladı. Akyol çifti, 3 yıl önce de Türkiye'de hiçbir bölgede üretilmediğini öğrendikleri ketembillanın fidanlarını deneme amaçlı dikti. Büyüyen ağaçların hasadını yaparak çok sayıda meyve alan çift, emeklerinin boşa gitmemesine sevindi.

İzzet Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra eşiyle tropikal meyve bahçesi kurdukları söyledi.

Bahçelerinde mango, papaya, avokado gibi tropikal meyveler ürettiklerini belirten Akyol, "Ana vatanı Sri Lanka ve Brezilya olan ketembilla adı verilen meyveyi üretmek için girişimde bulunduk. Önce serada adaptasyon için hazırladık, ardından bahçeye diktik. Bu yıl bol miktarda meyve almayı başardık." diye konuştu.

Ketembillanın ekşi tadıyla eriğe benzediğini anlatan Akyol, meyve kış döneminde olgunlaştığı için ekonomik değerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Akyol, "Seylan altın çileği" olarak bilinen meyveyi Türkiye'de ilk kez kendilerinin ürettiğini iddia etti.

"Aşeren kadınlar için alternatif meyve"

Nalan Akyol ise ketembillanın C vitaminini bakımından çok zengin bir meyve olduğunu dile getirdi.

Ketembillanın grip rahatsızlığının yaygın görüldüğü kış aylarında yetiştiği için ilgi göreceğine inandıklarını kaydeden Akyol, "Ketembilla ayrıca ekşi olması nedeniyle kışın aşerip de can erik bulamayan hamile kadınlara alternatif olacak. Ketembilladan meyve suyu ve marmelat da yapılıyor. Taze olarak da tüketiliyor bu yıl biz bol bol tükettik geçen yıl çok grip olurken bu yıl fazla grip olmadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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