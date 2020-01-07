Emekli binbaşı ölü bulundu
Haberler » 3. Sayfa » Emekli binbaşı ölü bulundu - Haberler

Emekli binbaşı ölü bulundu

Aydını'n Didim ilçesinde, yalnız başına atıl bir araçta yaşayan 64 yaşındaki emekli binbaşı birikintisinde ölü bulundu.

07.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:36
Emekli binbaşı ölü bulundu

Aydını'n ilçesinde, yalnız başına atıl bir araçta yaşayan 64 yaşındaki emekli binbaşı birikintisinde ölü bulundu.


Olay; Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi giriş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 10 yıl önce ilçeye gelen ve eşinden boşanmış olduğu öğrenilen 64 yaşındaki emekli binbaşı Adnan Takava, sanayi sitesinde atıl bir araçta yaşamaya başladı.


Alkol kullandığı da ileri sürülen Takava, dün gece saatlerinde sanayi sitesinin girişindeki su birikintisine düşerek, bir daha kalkamadı. Sabah işyerlerini açmak üzere sanayiye gelen esnaflar tarafından bulunan yaşlı adamın durumuyla ilgili olarak sağlık ekiplerine ve polise bilgi verildi. Didim emniyetince yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler