Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Son Dakika- İşte Emekli Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih!
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Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Son Dakika- İşte Emekli Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih!

Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Son Dakika- İşte Emekli Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli ikramiyelerini yatırmaya başladı. 11 milyona aşkın kişinin ikramiyesinin yatırılması devam ederken emekli ikramiyesi yatmayan kişilerin en merak ettiği konu ise emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih oldu. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Son Dakika- İşte Emekli Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih!

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dağıtılmaya başladı. Henüz Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yatmayan vatandaşlar ise ikramiyelerin yatacağı tarih ile ilgili araştırma yapmakta. Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı ve bakanlık tarafından duyurulan resmi tarihler ve detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerine ise 16 Temmuz'da ödenecek.

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Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Son Dakika- İşte Emekli Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih! - Haberler
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