Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce maaşlar yatacak mı belli oldu!

08.08.2019 09:36

Önümüzdeki Pazar günü kutlamaya başlayacağımız Kurban Bayramı heyecanla bekleniyor. Yaklaşan bayram tatili ile birlikte emekli ve memur binlerce vatandaş, bayram ikramiyeleri ve maaşların ne zaman yatacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptıkları açıklamalar ile konulara açıklık getirdiler. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce maaşlar yatacak mı?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Selçuk "Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak." dedi.

BAYRAMDAN ÖNCE MAAŞLAR YATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram öncesi kamu çalışanlarına müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününde başlıyor. Bu ise Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı, 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. İşte 2019 Kurban Bayramı tarihleri...

10 Ağustos 2019 Cumartesi Bayram arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı 1.Gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı 2.Gün

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı 3.Gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı 4.Gün