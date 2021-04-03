Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan'a sayılı günler kala Bayram'da yatırılan Emekli bayram ikramiyeleri araştırılmaya başlandı. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Bu yıl 13 Nisan denk gelen Ramazan Bayramı ikramiyesi nasıl alınır? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan bayramı öncesi ödenmesi planlanan emekli bayram ikramiyeleri, koronavirüs nedeniyle daha erken tarihe çekildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da açıklamalarına göre, SSK'lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan'da bayram ikramiyelerini alabilecekler. Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre emekli aylığının alındığı ödeme günü;

17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

* 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

* 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

* 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan'da,4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara 11 Nisan'da aylık aldıkları Banka/ PTT şubelerine yatacak.

2021 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kere verilen emekli ikramiye ücreti geçen yıl 1.000 TL olarak belirlendi. Bu yıl emekli ikramiye ücreti henüz belli değil.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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