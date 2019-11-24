Emekli başkomiser silahıyla kızını vurdu

24.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:15

Fatih'te bir emekli başkomiser, bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen kızını kendi evinde silahla vurdu. Olayda ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Nihal A. kurtarılamadı.

Olay, Fatih Dülgeroğlu Sokak'ta saat 10.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; emekli başkomiser Kemal A., beraber yaşadığı ve bipolar bozukluğu olan kızı Nihal A.'yı (40) bilinmeyen bir sebeple tabancasıyla vurdu. Kızını başından vuran baba Kemal A. polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır şekilde yaralanan Nihal A. ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nihal A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde silahıyla polislere teslim olan baba Kemal A. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Nihal A.'nın 10 yaşından itibaren rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü, yaklaşık 1 ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yattığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

Kaynak: İHA