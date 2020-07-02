Emekli başçavuşun köpek sevgisi, mesafe tanımadı
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Emekli başçavuşun köpek sevgisi, mesafe tanımadı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) emekli olduktan sonra memleketi Afyonkarahisar'a yerleşen emekli Başçavuş Uçar Hurma, son görev yeri olan karakolda büyüttüğü kangal kırması köpeğini kargo ile memleketine getirterek, bakımını üstlendi.

Emekli başçavuşun köpek sevgisi, mesafe tanımadı
02.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:26

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) emekli olduktan sonra memleketi Afyonkarahisar'a yerleşen emekli Başçavuş Uçar Hurma, son görev yeri olan karakolda büyüttüğü kangal kırması köpeğini kargo ile memleketine getirterek, bakımını üstlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine 28 yıldan fazla hizmet veren Hurma, son olarak Siirt'in Baykan ilçesindeki Dodan karakolunda görev yaptı. Hurma, 17 Şubat'ta emekli olarak, memleketi Afyonkarahisar'a yerleşti.

Siirt'te sahiplendiği 20 günlük kangal kırması köpeğini emekli olduktan sonra karakolda bırakan Hurma, bir süre sonra köpeğini özleyince onu görmek için Siirt'e gitti.

"Baba" ismini verdiği köpeği ile bir gün boyunca vakit geçiren Hurma, köpekten ayrılamayacağını anlayınca Afyonkarahisar'a getirmeye karar verdi. Hurma, yaptığı araştırmaların ardından özel bir kargo aracı kiralayarak yaklaşık 600 kilometre uzakta bulunan köpeğini Afyonkarahisar'a getirdi.

- "Rüyalarıma girdi, dayanamadım"

Hurma, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine 28 yıl hizmet verdikten sonra 17 Şubat'ta emekli olduğunu belirtti.

Köpeği ile Siirt'te geçen yıl haziran ayında tanıştıklarını anlatan Hurma, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 günlük iken beslemeye başladım. Beraber uyuduk, beraber büyüdük. Beni karakola kadar getirir, yatakhaneye götürür, uyutur. Emniyetimizi alırdı. Emekli olmaya karar verdiğimde benim ayrılacağımı anladı. Benden uzaklaşmaya başladı. Emekli olduktan iki ay sonra rüyalarıma girmeye başladı. Dayanamadım Siirt'e köpeğimi ziyarete gittim. Köpek için alışveriş yaptım, hediyeler aldım. Beni görünce çok mutlu oldu. Onunla bir gün boyunca piknik yaptık. O gün karar verdim Afyonkarahisar'a getirmeye. Yaptık araştırmalarımızı ve bir özel araç bulduk kargo için. 1600 kilometre uzaktan buraya getirdik. Evimizin bahçesinde beslemeyi düşünüyorum."

Köpeğin geldiği günden beri peşinden ayrılamadığını vurgulayan Hurma, "Eve giremiyorum. Eve gitmek için kızımı başında bırakıyorum. Onu burada gördüğümüz için çok mutluyuz." dedi.

Hurma, köpeğinin insanlara karşı çok uysal davrandığını belirterek, "Sevgiye sevgi ile karşılık veriyor. Apartmandaki bütün çoklar başında. Çocukları gece yatmaya zor gönderiyoruz. Sürekli 'baba' ile oynayıp, dolaşıyorlar. Umarız apartmandaki komşularımız da sıkıntı çıkarmaz. Kulübe siparişi verdik. Geldiğinde bahçede yaşayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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