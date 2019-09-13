Emekli başçavuşa FETÖ gözaltısı

Emekli başçavuşa FETÖ gözaltısı

Konya merkezli düzenlenen Fetuhlahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da emekli bir başçavuş gözaltına alındı.

13.09.2019 16:05
Emekli başçavuşa FETÖ gözaltısı

Konya merkezli düzenlenen Fetuhlahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da emekli bir başçavuş gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde emekli başçavuş olduğu öğrenilen İ.S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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