EMEKLİ BANKACIYA KAHVEHANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI
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EMEKLİ BANKACIYA KAHVEHANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da emekli bankacı Ferit K., kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı.

BURSA'da emekli bankacı Ferit K., kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Ferit K., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 0900 sıralarında Gemlik ilçesine bağlı Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli bankacı Ferit K.'ya kahvehaneden çıktığı sırada motosikletten ateş açıldı. Bacağına kurşun isabet eden Ferit K., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ferit K. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

EMEKLİ BANKACIYA KAHVEHANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI
EMEKLİ BANKACIYA KAHVEHANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI
EMEKLİ BANKACIYA KAHVEHANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI
EMEKLİ BANKACIYA KAHVEHANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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