Emekli bankacı, ömrünün yarısını sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine adadı

Diyarbakır'da oturan 60 yaşındaki Ankaralı emekli bankacı Zübeyde Dayan, 30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor.

Diyarbakır'da oturan 60 yaşındaki Ankaralı emekli bankacı Zübeyde Dayan, 30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor.

Dayan'ın hayvan sevgisi, İstanbul'da yaşarken 30 yıl önce arkadaşının hediye ettiği 2 köpek sayesinde başladı.

İstanbul'da 20 yıl boyunca daha çok ormanlık alanda hayvanların yoğun olduğu noktalara yem ve yiyecek bırakan Dayan, 10 sene önce yerleştiği Diyarbakır'da da sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye devam etti.

Merkez Bağlar ilçesindeki evinin bahçesine yaptığı yuvalarda kedi ve kuş besleyen Dayan, haftanın 3 günü de kentin farklı bölgelerinde belirlediği noktalardaki sokak hayvanlarına yiyecek ve su götürüyor.

Ömrünün yarısını sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine adayan Dayan, duyarlılığından dolayı komşuları ve çevredeki vatandaşların takdirini kazanıyor.

"Kalp krizi geçirdim, hayvanlara bakamayacağım için üzülüyordum"

Dayan, AA muhabirine, yem götürdüğü noktalarda hayvanların kendisini aracından tanıdığını söyledi.

Hayvanları beslediği yerlerde çevreyi kirletmemeye özen gösterdiğini belirten Dayan, belirlediği günlerde yem vermeye gidemediği zaman huzursuz olduğunu dile getirdi.

Kedilere bir gün arayla, köpeklere ise haftada 3 gün yem verdiğini anlatan Dayan, "Kedilerin bazı bölgeleri var, orada beni bekliyorlar. Gittiğimde sesleniyorum ve hepsi geliyor. Köpekleri genelde bazı çocuklar taşlıyor, huzursuz oluyorlar, o yüzden gittiğim bölgelere döküyorum, onlar da akşam karanlıkta gelip yiyor. En az 40 köpek geliyor. Yemek koyuyorum, ertesi gün gittiğimde hiçbir şey kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Dayan, kuşları da hiç ihmal etmediğini, onları da buğdayla beslediğini belirtti.

Özellikle kış aylarında sokak hayvanlarının çok zorluk çektiğini, yiyeceğe muhtaç olduklarını dile getiren Dayan, şunları kaydetti:

Hayvanlara yemek vermediğim zaman huzursuz oluyorum, gece uyuyamıyorum. Neredeyse gece gidip yem veresim geliyor. Tatile de gidemiyorum çünkü aklım onlarda kalıyor. Bir yıl önce kalp krizi geçirdim, hayvanlara bakamayacağım için üzülüyordum. Eşim sağ olsun yiyecek alıp onlara verdi. O zaman mutlu oldum. Hastaneden çıktıktan sonra da tekrar aynı görevime başladım. Hayvan sevgisi bambaşka bir olay. Bunu yaşayan bilir. Bana bir şey olursa sanki onlar aç kalacakmış gibi düşünüyorum."

Hayvanlara karşı duyarlı olunmasını, her kapının önüne en azından bir kap su ve yemek bırakılmasını isteyen Dayan, "İnsanlar sevmeseler dahi en azından hayvanlara zarar vermesin. Onlar da doğanın bir parçası. Onları da Allah yaratmış. Saygı duyalım, onlarla yaşamayı öğrenelim. Bazıları evde baktıkları köpekleri dışarı atıyor. Onlar da sokağa uyum sağlayamıyor. Lütfen hayvanları rahatsız etmeyelim. Bizim olduğu kadar onların da hakkı var bu dünyada yaşamaya." diye konuştu.

Komşusu Gülseren Güngördü ise Dayan'ın sokak hayvanlarında çok emeği olduğunu söyledi.

Dayan'ın hayvanları çok sevdiğini ve sürekli onlarla ilgilendiğini anlatan Güngördü, "Sabah kalkar köpek ve kedilerin yemeklerini verir. Altın günlerimiz var. O günleri bile Zübeyde Hanım'a göre ayarlıyoruz çünkü gelemiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin