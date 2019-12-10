Emekli banka müdürü ölü bulundu
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Emekli banka müdürü ölü bulundu

Samsun'da emekli bir banka müdürü yol kenarında ölü olarak bulundu.

10.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:59
Emekli banka müdürü ölü bulundu

Samsun'da emekli bir banka müdürü yol kenarında ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Korosu girişi otobüs durağı önünde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri söz konusu şahsın ölmüş olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada ölen şahsın Ordu Çaybaşı Halk Bankası Müdürü olarak görev yaparken emekli olan Necati Cantürk (71) olduğu tespit edildi. Ağzından ve burnundan kan geldiği öğrenilen Necati Cantürk'ün ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Cantürk'ün kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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