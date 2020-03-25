Emekli aylıklarını bin 500 TL'ye çıkaran kanun teklifi kabul edildi
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Politika

Emekli aylıklarını bin 500 TL'ye çıkaran kanun teklifi kabul edildi

-Emekli aylıklarını birn 500 TL'ye çıkaran kanun teklifi kabul edildi.

25.03.2020 00:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:48
Emekli aylıklarını bin 500 TL'ye çıkaran kanun teklifi kabul edildi

-Emekli aylıklarını birn 500 TL'ye çıkaran kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanun teklifinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet ve acil durumlarda arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, 112 Acil Çağrı merkezlerinde yapılan çağrılarda telefon abone ve konum bilgileri karşılanabilecek.

Afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim beldelerinin bir yıla kadar ertelenmesine Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Türk Standartları Enstitüsü belirli süreli, geçici ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içi ve yurt dışında iş akdiyle enstitü dışından personel çalıştırabilecek.

5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanması imkanı getiriliyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara Bireysel Emeklilik imkanı getiriliyor.

Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi adı İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilecek.

İşsizlik Fonu'na destek veriliyor.

Kredi Garanti Fonu'na 50 milyar TL aktarılması öngörülüyor.

Derneklere üye olma ve üyelikten çıkma konusunda bildirimin 45 güne çıkarılması ve dernek merkezinin bulunduğu dernekler birimine yapılması öngörülüyor.

Yivli silah reklamlarına ceza geliyor.

İşçinin kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak.

20 günlük çalışma süresi 8 güne indirilmekte ve daha önce eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda olanlardan ay içerisinde 9 günden 20 güne kadar çalışanların bu yükümlülüğü ortadan kaldırılıyor.

Konaklama vergisi 01/04/2020 tarihinden 1/11/2020 tarihine çekiliyor.

İşçilerinin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde otuza çıkarılmaktadır.

Çek Kanunu'nda değişilikler yapılıyor.

Emekli aylıkları bin 500 TL'ye çıkarılıyor.

Yargılamalara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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