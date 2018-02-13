Emekli Aylığını Mehmetçik Vakfı'na Bağışladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki emekli Vakkas Kiraz, bir aylık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

SGK'dan serbest meslek sahibi olarak emekli olan 83 yaşındaki Kiraz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na desteğini iletmek üzere Araban Kaymakamı Emin Bağlı'yı

makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde harekata katılan Mehmetçikler için dua ettiğini ve onlara desteğini göstermek için bir aylık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak

istediğini belirten Kiraz, "Harekata katılan kahraman Mehmetçikleri Allah'a emanet ediyorum. Allah onların gücünü kuvvetini

arttırsın, Allah yar ve yardımcıları olsun. Ben ve eşim, kıldığımız vakit namazlarında

kahramanlarımıza dua ediyoruz." dedi.

"Çağırsalar bir dakika bile durmam"

Vatani görevini topçu olarak yaptığını anlatan Kiraz, gazetecilerin, "Zeytin Dalı Harekatı'na katılman için askere çağırsalar gider misin?" şeklindeki sorusu üzerine, gözyaşları içerisinde "Hemen şimdi giderim, bir dakika bile durmam." karşılığı verdi.

Kaymakam Bağlı, yaptığı bağış ve sergilediği duyarlılık için Kiraz'a teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Kaymakam Bağlı, bir aylık maaşını yanıda getiren Kiraz'ı, Mehmetçik Vakfı hesabına yatırması

için bir görevliyle birlikte bankaya yönlendirdi.