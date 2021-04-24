Emekli Astsubaylar Derneğinden ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

TEMAD'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin tarihi gerçeklikten uzak, ön yargılı ve siyasi hesaplara dayanan bir açıklama olduğu, kabul edilemeyeceği ve şiddetle kınandığı vurgulandı.

1915 Ermeni tehciri/zorunlu göç kararının, Ermenilerin çıkardıkları isyanlar ve ülkeyi işgal eden Rus ordusuyla yaptıkları işbirliğine karşı alınan ve günün şartları içinde kaçınılmaz bir karar olduğu ifade edilen açıklamada, "Tarihi olaylar; gerçeğe aykırı, bilimsel ve hukuksal temele dayanmayan bir takım cümlelerle açıklamalarla çarpıtılamaz." denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Wilson, Ermeni iddialarını araştırmak üzere 1919 yılında General James G. Harbord başkanlığındaki askeri heyeti Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya'daki durumu tetkik etmek üzere bölgeye göndermiştir. Heyet tarafından yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda, Türk tezleri ve Ermeni iddialarına ilişkin hazırlanan raporda 'iddia edildiğinin aksine bölgede Ermenilerin hiçbir zaman çoğunluğu oluşturmadığı ve Türkler tarafından Ermenilere karşı 'soykırım' olarak nitelendirilebilecek hiçbir eylemin gerçekleşmediği' tespit edilmiştir."

"Kızılderililere neler olduğunu incelemeye davet ediyoruz"

TEMAD'ın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Gazi Mustafa Atatürk 1 Mart 1922'de TBMM'de yaptığı konuşmasında 1915 olayları hakkında, 'Ermeni milletinin gerçek çıkarlarından ziyade dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen mesele' olduğunu ifade etmiştir. Devletimiz 1915 olaylarıyla ilgili arşivlerini uluslararası incelemelere ve tarihçilere açmasına rağmen, Ermenistan arşivlerini tarihçilere açmak yerine siyasi baskılar ve tarihe aykırı beyanlarla bir sonuç almaya çalışmaktadır.

ABD Başkanı'nı söz konusu açıklamaları nedeniyle kınarken, asılsız iddialarla siyasi kazançlar elde etmek için tarihi olayları çarpıtmaya çalışmak yerine, kendi ulusal arşivlerinde yer alan Ermeni olaylarına ilişkin belge ve raporlar ile devletlerini kurarken Amerika kıtasında yoğun bir şekilde yaşayan Kızılderililere neler olduğunu, Vietnam'da, Orta Doğu'da, Afganistan'da yaptıklarını incelemeye davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü