Emekli astsubayın maket gemi hobisi mesleği oldu

25.10.2019 11:26

Kocaeli'de yaşayan emekli deniz astsubay Yusuf Akmeşe, Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında inşa edilen gemiler başta olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki pek çok geminin maketini yapıyor.

Kocaeli'nin "donanma ilçesi" olarak bilinen Gölcük'te yaşayan Yusuf Akmeşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gemi maketi yapmaya Donanma Komutanlığında katıldığı kursla başladığı söyledi.

Hobiye dönüşen maket yapımını, 24 yıllık meslek hayatı boyunca bırakmadığını ve zamanla ilerlettiğini kaydeden Akmeşe, Derince Eğitim Merkezi Komutanlığında askeri öğrencilere maket yapımını öğrettiğini, ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) 6 sezon boyunca 500 kursiyere eğitim verdiğini ifade etti.

2012 yılında Donanma Model adlı firmayı kurduğunu anlatan Akmeşe, "Hala orada gemi modeli, aksesuar ve Türk donanmasındaki gemilerin yüzde 80'inin maketini, tablosunu ve denizcilik objelerini yapmaya devam ediyorum." dedi.

"1 maket geminin yapımı, ortalama 2 gün sürüyor"

Sanatını severek sürdürdüğünü aktaran Akmeşe, şunları söyledi:

"Bu yıl Türkiye ile Japonya'nın dostluğunun 150. yılı anısına 1/100 ölçek (80 santimetre) 2 Ertuğrul Fırkateyni, Japonya elçiliğine yapıldı. Ayrıca bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığına 20 santimetrelik 200 adet Ertuğrul Fırkateyni yapılarak teslim edildi. Pakistan'a yapılan MİLGEM sınıfı 1/300 ölçek 100'e yakın modeli, aracı firmalarla yerine teslim ettik. Onun haricinde yine Pakistan'a, Savunma Teknolojileri Mühendisliğinin Pakistan'da yaptırdığı bir akaryakıt gemisi, 30 adet 1/300 ölçek yerine ulaştırıldı. Kasım ayında Amerika'nın askeri liman kenti Dover'de satılmak üzere Amerika'ya gemi maketi ve magnetleri teslim edeceğiz. Başlangıç için 300 adet magnet, 500 anahtarlık ve 10 maket gemi göndereceğiz. Siparişlerin devamının geleceğini düşünüyoruz. 1 maket geminin yapımı, ortalama 2 gün sürüyor. Tüm siparişler 1 ay içinde hazır hale getirildi."

Akmeşe, gelecek günlerde denize indirilmesi ve 2020 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi planlanan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun maketini de yaptığını belirterek, üniversitelerde de eğitim vermeyi istediğini vurguladı.

Barbaros Denizcilik Fakültesinde atölye kurma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Akmeşe, model gemi yapımına ilgi duyan herkese, her türlü malzeme temini ve bilgi konusunda yardımcı olduğunu bildirdi.

"Donanma müzesi açılmalı"

Donanma kenti olan ilçeye bir gemi müzesi kurulmasını arzu ettiğini kaydeden Akmeşe, şöyle devam etti:

"Özellikle Donanma kentinde oturan çocukların gezebileceği bir müze olup, gemi maketlerinin sergilenip tanıtılmasına katkıda bulunacağımı belirtmek istiyorum. Nedeni de ortaöğretim seviyesindeki çocukların gemi modellerine olan ilgilerinin yoğun olduğunu gözlemlemekteyim. Gölcük'e de bu konuda bir müzenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Donanma mutlaka iyi tanıtılmalı. Gemi modellerimize her yaştan insanın ilgisi iyi oranda. Bu konuya ilginin daha da artması için elimden gelen desteği vereceğimi belirtmek isterim."

Akmeşe, konuyla ilgili Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile, Türk tarihindeki gemi modelleri yapımı konusunda görüşmelerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA