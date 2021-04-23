EMEKLİ ASTSUBAYIN HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MANTAR ÜRETİMİ, YENİ MESLEĞİ OLDU
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EMEKLİ ASTSUBAYIN HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MANTAR ÜRETİMİ, YENİ MESLEĞİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Efeler ilçesine emekli astsubay Tolga Kapar (41), hobi olarak başladığı istiridye mantarında tesis kurup yılda 40 ton mantar üretiyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesine emekli astsubay Tolga Kapar (41), hobi olarak başladığı istiridye mantarında tesis kurup yılda 40 ton mantar üretiyor. Sezonda 5 kez üretim yaptıklarını belirten Kapar, "Mantar 60- 70 gün arasında yetişiyor. Ham madde olan kompos bulunduğunuz bölgenin hava durumu ve sizin oda yönetimine göre değişiyor. Mantarın kilosu toptan 10 ila 13 lira arasında değişebiliyor. İstiridye mantarı üreticiliğinde üretici olarak bizim hedefimiz yüzde 25 verim ve üzerine çıkabilmektir" dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde 23 yıl görev yapan emekli astsubay evli ve 2 çocuk babası Tolga Kapar, son olarak çalıştığı Edirne'de hobi olarak istiridye mantarı işine başladı. Yaptığı işten zevk alan Kapar, 2 yıl önce emekli olarak memleketi Aydın'a döndü. Kapar, Zeybek Mahallesi'nde 500 metrekare arsa kiralayarak üzerine 100'er metrekarelik 3 istiridye mantarı üretim tesisi ve yanında da mantarları koruyabileceği soğuk hava deposu yaptı. Kendi imkanlarıyla 200 bin lira harcayarak yılda 40 ton istiridye mantarı üretimi yapan Kapar, 3 tesis kurdu. Tesiste toptancılardan aldığı pamuk komposlarıyla 70 günde ürettiği mantarları önce Aydın genelinde kilosu 10 ila 13 lira arasında değişen fiyatlarla pazarcılara satışa sunan Kapar, bir kısmını da İzmir, İstanbul, Muğla ve Bordum gibi birçok kente yolluyor.

Sezonda 5 kez üretim yaptıklarını belirten Tolga Kapar, "Memleketime yerleşerek istiridye mantar sektörüne adım attım. İstiridye mantar üretimi çok risklidir. Öncelikle yeterli teknik bilgiye ve tecrübeye sahip olmanız gerekiyor. İyi bir tesisinizin olması gerekiyor. Merdiven altı ve depolarda yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Ama süreklilik arz etmeleri çok zordur. Mantar 60- 70 gün arasında yetişiyor. Hammadde olan kompos bulunduğunuz bölgenin hava durumu ve sizin oda yönetimine göre değişiyor. Mantarın kilosu toptan 10 ila 13 lira arasında değişebiliyor. İstiridye mantarı üreticiliğinde üretici olarak bizim hedefimiz yüzde 25 verim ve üzerine çıkabilmektir. 10 ton kompos koyulan bir tesiste 2 defada 2.5 ton ve üzeri mantar elde edinilebilir. Yılda 5 defa üretim yapıyoruz. Bir tesisten 13 ton gibi mantar üretme potansiyeli var. 3 tesisten yıllık yaklaşık 40 ton mantar üretim kapasitesine sahibiz. İstiridye mantarının protein değeri kırmızı etle bire birdir. Üretimde hiçbir şekilde kimyasal ilaç katkı tarzı hiçbir şey kullanmıyoruz. Saman ve pamuk kompostonda yetişir. Biz pamuk kompostu ile yetiştiriyoruz. Bizlere destek verenlere teşekkür ederim" dedi.

EMEKLİ ASTSUBAYIN HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MANTAR ÜRETİMİ, YENİ MESLEĞİ OLDU
EMEKLİ ASTSUBAYIN HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MANTAR ÜRETİMİ, YENİ MESLEĞİ OLDU
EMEKLİ ASTSUBAYIN HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MANTAR ÜRETİMİ, YENİ MESLEĞİ OLDU
EMEKLİ ASTSUBAYIN HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MANTAR ÜRETİMİ, YENİ MESLEĞİ OLDU
EMEKLİ ASTSUBAYIN HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MANTAR ÜRETİMİ, YENİ MESLEĞİ OLDU
EMEKLİ ASTSUBAYIN HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MANTAR ÜRETİMİ, YENİ MESLEĞİ OLDU
EMEKLİ ASTSUBAYIN HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MANTAR ÜRETİMİ, YENİ MESLEĞİ OLDU
EMEKLİ ASTSUBAYIN HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MANTAR ÜRETİMİ, YENİ MESLEĞİ OLDU
EMEKLİ ASTSUBAYIN HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MANTAR ÜRETİMİ, YENİ MESLEĞİ OLDU
EMEKLİ ASTSUBAYIN HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI MANTAR ÜRETİMİ, YENİ MESLEĞİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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