Emekli astsubay otomobilinde ölü bulundu

19.09.2019 11:04

ANTALYA'da emekli astsubay Bayram Ş.'nin (54), otomobilinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği belirtildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Kenan Ş., kardeşi Bayram Ş.'nin park halindeki otomobilini fark edip, yanına gitti. Aracı kontrol eden Kenan Ş., kardeşini sürücü koltuğunda hareketsiz halde buldu. Kenan Ş., kardeşinin elindeki tabancayı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ve polis görevlileri yaptıkları kontrolde, Bayram Ş.'nin tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiğini belirledi. İncelemenin ardından Bayram Ş.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bayram Ş.'nin bir süredir sorun yaşadığı, eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle bunalıma girdiği iddia edildi.

Kaynak: DHA