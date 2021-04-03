ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
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ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyorZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan emekli astsubay Bilal Sarıgül (50), her sabah balıkçılardan topladığı balıklarla sahil şeridinde bulunan kedilere bakıyor.

Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan emekli astsubay Bilal Sarıgül (50), her sabah balıkçılardan topladığı balıklarla sahil şeridinde bulunan kedilere bakıyor. Bilal Sarıgül, her sabah yaklaşık 100 sokak kedisini beslediğini söyledi.

Ereğli'de yaşayan emekli astsubay Bilal Sarıgül, kendisini sokak kedilerine adadı. İlçede bulunan sahil şeridindeki sokak kedilerini besleyen Sarıgül, elinden geldiğince kedilerin bakımlarını da üstlendi. Her sabah balıkçı barınağındaki lokanta ve balıkçılardan yiyecekler alan Sarıgül, yaklaşık 100 kedinin karnını doyuruyor. Balıkçıların 'komutan' diye seslendiği Sarıgül, yaptığı davranışla çevresindekilerin de takdirini kazandı. Balıkçılar, her sabah barınağa gelen Sarıgül'e artan balık ve diğer yiyecekleri ayırarak destek olmaya çalışıyor. Bilal Sarıgül, sahil şeridindeki tüm kedilere baktığını söyledi. Birilerinin bunu yapması gerektiğini düşündüğü için bu işe başladığını ve düzenli olarak kedileri beslediğini anlatan Sarıgül, Bu sokak kedilerine ben her zaman balıkçı motorlarından aldığım balıklar ve balıkçı tezgahlarından ayıklanmış olan balık kafaları ile bakıyorum. Biraz destek bekliyorum. Yani ben bundan dolayı çok sıkıntı çekiyorum bu hayvanların karnını doyurmak için dedi.

KEDİLER İÇİN MAMA DESTEĞİ BEKLİYOR

Sarıgül, kediler için mama desteği talebinde bulundu. Çoğu kedinin hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Sarıgül, şöyle dedi

Kediler sokaklarda hastalık nedeniyle ölüyor. Ben elimden geldiğince bakımlarını yaptırmaya çalışıyorum. Ama yeterli gelmiyor. Sahil şeridinde yüzlerce kedi var. Her gün yemek bekliyorlar. Benim haricimde birkaç kişi yani ara sıra onlarda destek olmaya çalışıyorlar. Ama bu sorunun çözülmesi lazım. Yani sokak hayvanlarının yemeklerinin temin edilmesi babında. İnsanların toplumun duyarlı olmasını istiyorum. Ereğli'deki vatandaşlarımızın iş adamlarının herkesten bekliyoruz. Kedilere mama desteği, yani para istemiyoruz.

BALIKÇILAR DESTEK OLUYOR

Balıkçılardan Hüseyin Gümüştekin de ellerinden geldiğince Sarıgül'e destek olmaya çalıştıklarını söyleyerek, 3-4 yıldır bu şekilde biz yardım ediyoruz. Teknelerden bulamadığı takdirde biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ufak balık varsa da ufak balıkları seçip veriyoruz. Bizim elimizden gelen ancak bu kadar diye konuştu.

ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor
ZONGULDAK Emekli astsubay her gün 100 sokak kedisinin karnını doyuruyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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