Emekli astronot Don Thomas'tan, 23 Nisan mesajı
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Emekli astronot Don Thomas'tan, 23 Nisan mesajı

NASA'da çalıştığı 20 yıl içinde dört kez uzaya giden emekli astronot Dr. Don Thomas, Uzay Kampı Türkiye'ye videolu mesaj göndererek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

23.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:12
Emekli astronot Don Thomas'tan, 23 Nisan mesajı

NASA'da çalıştığı 20 yıl içinde dört kez uzaya giden emekli astronot Dr. Don Thomas, Uzay Kampı Türkiye'ye videolu mesaj göndererek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

NASA'da görev yaptığı sürede toplamda 44 gün uzayda kalan ve 692 defa dünya etrafında dolanan emekli astronot Dr. Thomas, Türk bayrağı ve Atatürk figürüyle video çekerek bayramı kutladı.

Bu yıl 23 Nisan'ın aynı zamanda TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü olduğunu da vurgulayan emekli astronot, gönderdiği mesajında, "Tüm çocuklarımız, sizler Türkiye'nin ve Dünya gezegeninin geleceğini temsil ediyorsunuz. Bu nedenle her zaman çok çalışmanız, okulda elinizden gelenin en iyisini yapmanız ve hayattaki hayallerinizden asla vazgeçmemeniz çok önemli. Gözlerinizi yıldızlardan asla ayırmayın." ifadelerine yer verdi.

Üç kere Columbia ve bir kere de Discovery uzay mekikleriyle olmak üzere toplamda dört kez uzaya giden astronot Dr. Thomas'ın, Uzay Kampı Türkiye'nin 20'nci kuruluş yılı olması nedeniyle İzmir'de ESBAŞ tarafından işletilen tesislere gelerek yaz dönemindeki programlara özel davetli misafir konuşmacı olarak katılması ve çocuklarla buluşması planlanıyor.

Kaynak: AA

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