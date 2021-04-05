Emekli amirallerin bildirisine öncülük edenler belirlendi
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Emekli amirallerin bildirisine öncülük edenler belirlendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Emekli amirallerin bildirisine öncülük edenler belirlendi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye öncülük eden isimlerin belirlendiği belirtildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye öncülük eden isimlerin belirlendiği belirtildi. Bu kişilerin ifadeye çağrılması bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli generallerin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık bu sabah bildiri soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamasında, bildiriyi hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatıldığını belirtmişti.Başsavcılık, bildirinin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması için güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde yürüttüğü soruşturmayı titiz bir şekilde sürdürüyor. Soruşturmada, bildiriye öncülük eden isimlerin de tespit edildiği öğrenildi. Tespit edilen isimlerin kısa bir süre içinde ifadeye çağrılması bekleniyor.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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