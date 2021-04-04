Karabük'ten emekli amirallerin açıklamasına tepki

Karabük Valiliği ve Karabük Üniversitesi, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Karabük Valiliği ve Karabük Üniversitesi, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Biz buradayız. Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir." mesajı paylaşıldı.

Karabük Üniversitesinden yapılan kınama mesajında da Türkiye'nin bekasının ve bağımsızlığının teminatının millet iradesi olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Demokrasi ve bilimin ışığında faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Karabük Üniversitesi ailesi olarak aziz milletimizin hür iradesine, bağımsızlığına göz diken darbeci ve vesayetçi zihniyetin her daim karşısındayız ve devletimizin yanındayız. Karabük Üniversitesi rektörlüğü olarak bazı emekli amirallerin yayımladığı bu sözde bildiriyi şiddetle kınıyoruz."

Bir internet sitesinde, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı.

Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu