Emekli amirallerin bildirisine Kastamonu'nda tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emekli amirallerin bildirisine Kastamonu'nda tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Emekli amirallerin bildirisine Kastamonu'nda tepki

Kastamonu'da Milli İrade Platformu, 104 emekli amiralin 'montrö' adı altında yayınladığı bildiriye sert tepki göstererek, "Bizler vatan nöbetimizin başındayız: hodri meydan" dedi.

Kastamonu'da Milli İrade Platformu, 104 emekli amiralin 'montrö' adı altında yayınladığı bildiriye sert tepki göstererek, "Bizler vatan nöbetimizin başındayız: hodri meydan" dedi.

Nasrullah Meydanında toplanan kalabalık grup adına açıklamada bulunan Milli İrade Platformu Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, "Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. 15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde "Bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz" dedi. - KASTAMONU

Emekli amirallerin bildirisine Kastamonu'nda tepki
Emekli amirallerin bildirisine Kastamonu'nda tepki
Emekli amirallerin bildirisine Kastamonu'nda tepki
Emekli amirallerin bildirisine Kastamonu'nda tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emekli amirallerin bildirisine Kastamonu'nda tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:31:11. #1.16#
title