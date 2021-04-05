Emekli amirallerin bildirisine Kastamonu'nda tepki

Kastamonu'da Milli İrade Platformu, 104 emekli amiralin 'montrö' adı altında yayınladığı bildiriye sert tepki göstererek, "Bizler vatan nöbetimizin başındayız: hodri meydan" dedi.

Kastamonu'da Milli İrade Platformu, 104 emekli amiralin 'montrö' adı altında yayınladığı bildiriye sert tepki göstererek, "Bizler vatan nöbetimizin başındayız: hodri meydan" dedi.

Nasrullah Meydanında toplanan kalabalık grup adına açıklamada bulunan Milli İrade Platformu Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, "Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. 15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde "Bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı