Emekli amirallerin bildirisine ilişkin 7 kişi ifadeye çağırıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri yayınlayan emekli amirallere ilişkin yürüttüğü soruşturmada 7 kişiyi daha ifadeye çağırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri yayınlayan emekli amirallere ilişkin yürüttüğü soruşturmada 7 kişiyi daha ifadeye çağırdı.

"Montrö Bildirisi" adı altında yayınladıkları bildiri sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli amirallerden sonra yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya'da ikamet ettikleri belirlenen 6'sı emekli amiral 1'i emekli general olmak üzere 7 kişi daha ifadeye çağırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelip ifade vermeleri konusunda kendilerine tebligat yapılan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yayınladıkları bildiriye ilişkin daha önce 14 kişi hakkında soruşturma başlatılmış, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen bu 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı