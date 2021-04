Emekli amirallerin bildirisi tepki topladı, soruşturma başlatıldı - Yeniden

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin yayımladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili 'bildiri' hakkında soruşturma başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin yayımladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili 'bildiri' hakkında soruşturma başlattı. Bildiriye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanlığı, bakanlar, AK Parti yöneticileri, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve BBP Lideri Mustafa Destici tepki gösterdi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili 104 emekli amiralin yayımladığı bildiri tepki topladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriyi imzalayan emekli amiraller hakkında soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "04.04.2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '104 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ŞENTOP VE OKTAY'DAN TEPKİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise bildiriyi yayımlayan emekli amirallere tepki göstererek, "Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, millet iradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene hodri meydan" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bildiriye imza atan emekli amirallere tepki göstererek, "Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" dedi.MSB: YARGI GEREĞİNİ YAPACAKTIRMilli Savunma Bakanlığı'nca, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yurt içinde ve dışında, hak, alaka ve menfaatleri korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeş ülkelerin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde mücadele ettiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Uluslararası anlaşmaların kazanç ve kayıplarının da bilgi ve bilincinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Bağrından çıktığı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla içeriden ve dışarıdan her türlü fitne-fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetleri; egemenlik, bağımsızlık ve bekamız ile hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasını dikkat ve hassasiyetle ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde kahramanlık ve fedakarlıkla başarıyla gerçekleştirmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile iç-dış fitne ve fesatlara rağmen, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun parçalanması dahil, düşmanlarımızı hayal kırıklığına uğratan önemli başarılar elde edilmiştir" denildi.'TSK, DAİMA GÖREVİNİN BAŞINDADIR'Açıklamanın devamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir bütün olduğu, başarılarını görmeyen, görmek istemeyenlerin hırs, ihtiras ve haset ile körleşenler olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Kahraman ordumuzun güçlendiğinin en açık göstergesi, başarıyla icra edilen operasyonlar ile sayısı ve kapsamı giderek artan tatbikatlardır. Uzun yıllardan beri hayal ettiğimiz harekat etkinliğine ulaşılmış ve denizde tüm zamanların yıllık en yüksek seyir süresi gerçekleştirilmiştir. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri; Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarında en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."BAKANLARDAN TEPKİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Biz buradayız. Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla; geçmişte tanıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir" ifadelerine yer verdi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kimsenin şüphesi olmasın. Vesayet dönemi bitti! Biz buradayız! Hodri meydan" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Darbe ve vesayet heveslilerinin hevesleri daima boşa çıkmıştır. Milletimiz bu geride kalmış zihniyete cevabını en son 15 Temmuz'da vermiştir" ifadelerine yer verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bildiriye tepki göstererek, "Öğrenemediniz ama Türkiye eski Türkiye değil artık. Milletimizin iradesini yok sayarak gece yarıları bildiri yayınlamak kimsenin haddi değildir. Zihinlerinde darbenin izlerini taşıyan, vesayetçi odaklarla mücadele sonuna kadar sürecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerine yer verdi.Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da "Kendileri emekli olmuş ancak kafalarındaki darbeci ve vesayetçi zihniyet emekli olmamış. Hala bu millete ve onun seçtiği lidere ayar vermeye çalışıyorlar. Milletimiz, lideriyle 19 yıldır bu zihniyete hiç geçit vermedi, hiçbir zaman da geçit vermeyecek" açıklamasında bulundu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bildiriye tepki gösterdi.ALTUN: HADDİNİZİ BİLİNBildiriye tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar! 5'inci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin! Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek." Altun ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını anımsatarak, "Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek" dedi.SİYASİLERDEN TEPKİAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada yayımlanan bildiriye tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi: "Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündendir. Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz için güçlü mücadele verirken, birtakım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle Mavi Vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve Hükümetimizi hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceğiz. Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili kınıyoruz. Kaldı ki Mavi Vatan'da mücadele veren ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir. Bu zihniyetle siyasi ve hukuki mücadelemiz sürecektir. Bugüne kadar aziz milletimizin karşısında kendisine güç vehmeden her türlü vesayet odağına gereken ders verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir. Deniz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anarak, cumhuriyete, demokrasiye, vatana ve mavi vatana sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz."BAHÇELİ: RÜTBELERİ SÖKÜLMELİ, EMEKLİ MAAŞLARI KESİLMELİMHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "104 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir: Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır. Ayrıca 104 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de, bildiriye tepki gösterenler arasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı