EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME
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EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

104 emekli amiralin hazırladığı Montrö Sözleşmesi'yle ilgili bildiri soruşturmasında, 14 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından ifadesi alınmayan bazı amirallerin evlerinde polisin arama ve el koyma işlemi yaptığı öğrenildi.

Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı
Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı
104 emekli amiralin hazırladığı Montrö Sözleşmesi'yle ilgili bildiri soruşturmasında, 14 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından ifadesi alınmayan bazı amirallerin evlerinde polisin arama ve el koyma işlemi yaptığı öğrenildi.

Emekli amirallerden 11'inin avukatlığını yapan avukat Hüseyin Ersöz, biri İstanbul Büyükçekmece'de ve diğeri İzmir'de oturan iki müvekkilinin evlerinde sabah saatlerinde polis tarafından arama yapıldığını, cep telefonları ve bilgisayarlarına el konulduğunu belirtti. Ersöz, müvekkillerinin gözaltına alınmadığını ancak ifadelerini vermek üzere haftaya Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağrıldıklarını ifade etti.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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