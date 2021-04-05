Emekli amirallere Mersin'den tepki
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Emekli amirallere Mersin'den tepki

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Emekli amirallere Mersin'den tepki

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tartışmaların ardından 'bildiri' yayımlayan 104 emekli amirale, Mersin Sivil Toplum Kuruluşlarından tepki geldi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tartışmaların ardından 'bildiri' yayımlayan 104 emekli amirale, Mersin Sivil Toplum Kuruluşlarından tepki geldi.

İlim Yayma Cemiyeti binası önünde Eğitime Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen çeşitli Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri, 'darbe' çağrıştıran bildiriye karşı çıktıklarını ve bildiride imzası olan herkes için suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklamalarda bulunan Eğitime Destek Platformu Başkan Yardımcısı Emin Tunçaz, "Türkiye'nin istikrar ve uzlaşı yolunda mesafe kat ettiği, yüce ideallerine uygun bir rotada hareket ettiği ve her cephede ciddi sınav verdiği bir dönemde bir grup emekli amiralin gayri hukuki amaçlar içeren bildirisine tepki verme ihtiyacı doğmuştur. Vatan ve millet şuuru ile muasır medeniyet idealizmine ters, bir o kadar da milli irade karşıtı bir bildirinin darbelerden alışık olduğumuz şekilde gece yarısı bir emir gibi konması konunun vahametini daha da arttırmaktadır. Sonucu kaos oluşturmak olan ve kasıt içeren bu bildiriyle ifade edilen üst akıl göndermesinin farkında ve karşısındayız. Bu bildirinin cezasız kalmasını istemiyoruz. Emekli amirallerin bu bildirisini kınıyor ve bu hukuk dışı bildiride imzası olan herkes için tek tek suç duyurusunda bulunuyoruz. Mersin Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de nöbette olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz" dedi. - MERSİN

Emekli amirallere Mersin'den tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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