EMEKLİ AMİRALLER BİLDİRİSİ; EMEKLİ TÜMAMİRAL TEZEREN İFADE VERDİ

ANKARA (DHA) - KAMUOYUNDA "Emekli Amiraller Bildirisi" olarak bilinen açıklamayı yayınladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 103 emekli amiralin arasında yer alan emekli tümgeneral Alper Çetin Tezeren ifade verdi. Tezeren, bildirinin yapıldığı Whatsapp grubunu 10 yıl önce amirallerle bir yemekte meslektaşlarının talebi ve ısrarıyla hızlı haberleşme amacıyla kurduğunu belirterek "Söz konusu metin, kamu menfaati ve çıkarları doğrultusunda, mesleki sorumluluk düsturuyla hazırlanmış olan bir düşünce açıklamasıdır" dedi.

Kamuoyunda Emekli Amiraller Bildirisi olarak bilinen açıklamayla ilgili olarak 103 sanık hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Dava kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan sanıkların ifadesinin bulundukları yerlerde alınmasına karar verilmesi üzerine 3 Şubat'tan itibaren talimat duruşmaları başlamıştı. 25 Nisan'a kadar sürecek olan talimat duruşmaları kapsamında, dün emekli tümamiral Cem Gürdeniz ile emekli tuğamiral Türker Ertürk İstanbul'da ifade vermişti. Dava, 21 Mart'ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülecek.

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Alper Çetin Tezeren, "Montrö Sözleşme'si Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığı için bir kilit görev üstlenmektedir. Yıllarca söz konusu Sözleşme'nin uygulayıcıları olarak, bu konuya dikkat çekmek ve önemi noktasında kamuoyunu bilgilendirmek mesleki yükümlülüğümüz dışında en tabii hakkımızdır. Başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri uzun seneler FETÖ yapılanması nedeniyle büyük acılar yaşamış, birçok kişi mağdur olmuş ve nihayetinde 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile bu gibi yapılanmaların ne kadar ciddi tehlikelere sebep olabileceği kamuoyu tarafından da görülmüştür. Emekli Amiraller Duyurusu'nun yayınlanması öncesinde, muvazzaf bir amiralin sarıklı ve cübbeli fotoğraflarının basına yansıması konusu da tam olarak bu sebeple hepimizin tepkisini çekmiş ve bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi, konunun hatırlatılması düşünülmüştür. Uzun seneler büyük bir gururla taşımış olduğum, bizler için şeref ve onur timsali olan üniformamızın, bu şekilde itibarının zedelenmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değildir. Yapılan haksız ve mesnetsiz suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Tezeren, yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını, duruşmalardan vareste tutulmasını ve beraatine karar verilmesini talep etti. Tezeren'in ifadesinin davanın görüleceği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel