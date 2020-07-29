Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanı olan Emekli Albay Gökçe B. (85) tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü öne sürülen 'Cesur' isimli köpek, kumsala gömülü halde bulundu.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanı olan Emekli Albay Gökçe B. (85) tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü öne sürülen 'Cesur' isimli köpek, kumsala gömülü halde bulundu.

Olay, geçen pazar günü Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şehriban Batır'a ait 'Cesur' isimli köpek, henüz bilinmeyen nedenle Emekli Albay Gökçe B. tarafından tüfekle 4 el ateş edilerek, vuruldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ölen köpek, Gökçe B.?nin bahçıvanı tarafından kumsaldaki bir yere gömüldü. Olayı öğrenen Şehriban Batır, köpeğinin gömülü olduğu söylenen yere giderek, kumsalı kazdı. Köpeğinin öldüğünü gören Batır, sinir krizi geçirdi. Kumsalda gömülü olan köpek, çıkarıldıktan sonra sahibi ve hayvanseverler tarafından başka bir bahçeye gömülerek, köpeğe mezar yapıldı. Ölen köpeğin görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Öte yandan Emekli Albay Gökçe B.'nin 1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanlığı görevine getirildiği öğrenildi. Şehriban Batır ise olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: DHA