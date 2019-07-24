Emekli albay tartıştığı Belaruslu diplomatı vurdu, ardından intihar etti
Ankara Valisi Vasip Şahin, Belarus Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatın, emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralandığını, olayın faili emekli albayın ise intihar ettiğini açıkladı. Belarus Ankara Büyükelçiliğinde görevli Müsteşar Alexander Poganshev'in hayati tehlisesi sürüyor.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Belarus Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatın, emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralandığını, olayın faili emekli askerinse intihar ettiğini açıkladı.
Vali Şahin, Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari işler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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