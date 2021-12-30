Emekli albay Mustafa Kaya bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Mustafa Kaya kimdir, ne oldu?

Emekli albay Mustafa Kaya bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Albay emeklisi Mustafa Kaya kimdir, ne oldu? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Müge Anlı'da aranan emekli albay Mustafa Kaya kimdir, ne oldu?

EMEKLİ ALBAY MUSTAFA KAYA'NIN OLAYI NEDİR?

Üç yıl öncesine kadar Marmaris'te eşi Mustafa Kaya ile birlikte bir apart işleten Seyhan Kaya'nın hayatı tepetaklak oldu. Emekli Albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" dedi. İzleyenleri şoke eden aile kavgası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. Seyhan Kaya, görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına birbirinden sert suçlamalarda bulundu. Görümcesine, 'hırsız, dolandırıcı, sahtekar' diyen Kaya, "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" diye konuştu.

MUSTAFA KAYA BULUNDU MU?

25 yıllık eşiyle Marmaris'te yaşadığını belirten Seyhan Kaya, eşinin görümcesi tarafından kaçırıldığını belirtiyor. Seyhan Kaya, albay emeklisi eşine 2,5 yıldır ulaşamıyor.

Mustafa Kaya'nın ilk eşinden olan kızıyla birlikte olduğu belirtildi ve canlı yayına telefonla katıldı.

SEYHAN KAYA GÖRÜMCESİNİ SUÇLUYOR

25 yıllık eşini üç yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı.

Eşiyle daha önce hiçbir sorun yaşamadıklarını vurgulayan Seyhan Kaya, tüm problemi Mustafa Kaya'nın ailesinden kaynaklandığını öne sürdü. Çiftin kızları Irmak Naz Kaya ise tek isteğinin babasını bir kez daha görmek olduğunu söyledi. Genç kız, "Babam neredeyse ben onun yanına gitmek istiyorum" dedi.

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