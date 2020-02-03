Emekli albay Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

03.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:10

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde vefat eden emekli Levazım Albay Necmi Uygun, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Albay Necmi Uygun 1989 yılında Malatya 2. Levazım Şube Komutanlığı'ndan emekli oldu. Albay Uygun, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hayatını kaybeden Uygun için askeri tören düzenlendi. Uygun'un Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi. Asker, polis, ilçe yöneticileri, siyasetçiler ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilen cenaze töreninde kılınan namazın ardından Uygun'un naaşı aile kabristanlığına defnedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA