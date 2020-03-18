Emekli AA muhabiri Necdet Doğruyol toprağa verildi
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Necdet Doğruyol, Anadolu Ajansı, Kocaeli, Güncel

Emekli AA muhabiri Necdet Doğruyol toprağa verildi

Emekli Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Necdet Doğruyol (53), toprağa verildi.

18.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:42
Emekli AA muhabiri Necdet Doğruyol toprağa verildi

Emekli Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Necdet Doğruyol (53), toprağa verildi.

Apandisit ameliyatı sonrası tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün vefat eden Doğruyol'un cenazesi, Kocaeli Asri Mezarlık morgundan alınarak, Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Doğruyol'un cenazesi, Abdülhamit Han Camisi'nde kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulunu bitirdikten sonra AA Kocaeli Bürosunda gazeteciliğe başlayan Necdet Doğruyol, Mardin Büro Sorumluluğu görevinde de bulunmuştu.

Cenazeye Doğruyol'un ailesi, yakınları, mesai arkadaşları katıldı.

Kaynak: AA

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