Emekçi Kadınlar Günü, Bodrum'da bir hafta sürecek etkinliklerle kutlanacak

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleştirildiği, yaygınlaştırıldığı; her türlü ayrımcılığın ve ötekileştirmenin ortadan kalktığı bir toplum hem dünya hem ülkemiz için hem de Bodrum için en büyük taleplerimizden ve amaçlarımızdan biri. Bodrum Belediyesi olarak bu hedefe doğru ilerlerken sizlerle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizi duyurmak isterim. Kadının yok sayıldığı bir toplumu medeniyet ölçüsü çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Bodrum Belediyesi güvenli, eşitlikçi ve şiddetsiz bir kent için kadınlarla birlikte çalışmaya, üretmeye kararlı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirileceğimiz programlara katılımınız bizi onurlandıracaktır."

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerle ilgili olarak Dernek Başkanı Figan Erozan ise şöyle konuştu:

"Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini başlattığı 16.yy'dan 19. yy'a gelindiğinde, tarih 08 Mart 1857'yi gösteriyordu ve Amerika'nın New York eyaletinde, olağanüstü bir grev başlatıldı. Talepler çok açık ve netti: Eşit ücret, 8 saatlik mesai ve insan onuruna uygun çalışma koşullarının oluşturulması. Grev sırasında fabrikada çıkan yangında kilitli kalan kadınlar yanarak öldüler. İşte, o andan itibaren kadınların 8 Mart 1857 tarihinde verdikleri o mücadeleyi ve tüm dünyada kadınların evlerde, fabrikalarda, sokaklarda, adliyelerde, meclislerde ve erkek egemen siyasete ve patriarkaya karşı verdikleri mücadeleyi ve direnişi kutlamak için alanlara çıkıyorlar. 8 Mart her kadının hem kendisi için verdiği mücadelenin hem de bir araya gelen kadın örgütlülüğünün kutlandığı bir gündür. Kadınlar eşitlik mücadelesinden asla vazgeçmediler, bugün bu mücadele her zaman ki kadar elzem ve kaçınılmaz."

Bültenler - Güncel