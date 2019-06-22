Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan işçilerin CHP Genel Merkezi önündeki mitingi (1)
İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı. (1)
Kaynak: AA
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