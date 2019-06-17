Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla Hizmet-İş Sendikasınca düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü" yedinci gününde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi girişindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'ndan başladı.

Yürüyüşün bugünkü bölümü için Ankara ve İstanbul'dan sendika üyelerinin de katılımıyla 350 kişilik grup, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda toplandı.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, 6 günde 120 kilometrelik parkuru tamamladıklarını söyledi.

Çeşitli zorluklardan geçerek Kızılcahamam'a geldiklerini belirten Arslan, "Neden yollardasınız diye soranlara, "Geleceğimiz, ekmeğimiz, aşımız ve işimiz için bu yürüyüşü yapıyoruz. İşimizi, aşımızı ve geleceğimizi istiyoruz. Bu konuda bizimle olan herkese teşekkür ediyoruz." cevabını verdiklerini ifade etti.

CHP ve HDP'li belediyelerden işçilerin işten çıkarıldığını anımsatan Mahmut Arslan, bundan sonra da bu sürecin devam edeceği endişesini taşıdıklarını dile getirdi.

Yürüyüşlerinin birkaç hedefi olduğuna işaret eden Arslan, birinci hedeflerinin işten çıkanları geri döndürmek olduğunu aktardı.

Yürüyüşü yapmalarındaki ikinci hedeflerinin işten çıkarmaları önlemek olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Üçüncüsü 31 Mart'ta Türkiye'nin her yerinde büyük ölçüde Cumhuriyet Halk Partili ve HDP'li belediyelerde, belediye başkanları ve onun yandaşları henüz daha mazbatalarını almadan sendikalarımız üzerinde büyük bir baskı yaptılar. Tehditlerle, bir kısım korkutmalarla işten çıkarma, iş yeri sürgünleri ve iş yeri değişikleri gibi bir kısım demokratik olmayan, haklı ve adaletli olmayan tutumlarını önlemeye çalışıyoruz. Şu ana kadar konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızdan yaklaşık 14 bin 500 işçi üyemiz sendikalarımızdan zorla kopartılmış, başka sendikalara üye yaptırılmıştır. Yürüyüşümüzün bir başka amacı da sendikal baskıları durdurmak, sendikalarımıza yönelik operasyonların önüne geçmek ve sendikalarımıza yapılan saldırıları püskürtmektir."

"Sendikal harekete yeni bir ufuk açıyoruz"

Mahmut Arslan, gittikleri her yerde vatandaşların kendilerine büyük bir sempatiyle baktıklarını gördüklerini dile getirdi.

Vatandaşların bu sevgisinin mücadelelerindeki haklı durumlarını da göstermesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Arslan, sendikal harekete yeni bir ufuk açtıklarını, yeni bir sendikal anlayış gerçekleştirdiklerini anlattı.

Hakarette bulunmadıklarını, üsluplarına dikkat ettiklerini vurgulayan Arslan, amaçlarının işlerini, aşlarını ve geleceklerini geri almak olduğunu yineledi.

Yürüyüşe katılanlara uyarılarda da bulunan Arslan, başlattıkları yürüyüşün bir doğa yürüyüşü olmadığını, hak, gelecek, iş, AŞ ve ekmek için yürüdüklerini hatırlattı.

Kaynak: AA