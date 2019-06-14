"Emek ve Adalet Yürüyüşü"
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün dördüncü günü sona erdi.
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün dördüncü günü sona erdi.
Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüşün dördüncü gününde, Gerede ilçesi çıkışında başlayan yürüyüşe katılan yaklaşık 250 kişilik grup, 18 kilometrelik yürüyüşün ardından Gerede Aktaş köyü yakınlarında tamamlandı.
Kaynak: AA
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