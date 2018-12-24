''Emek Kutsaldır Biz Buna İnanıyoruz''

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası OSB 4. Kısımda üretim gerçekleştiren Kartal Bombe Fabrikasını ziyaret etti. 1945 yılında kurulmuş 73 yıllık millî ağır sanayi kuruluşu olan Kartal Bombe'nin iştigal konusunun bombe imalâtı ve metal sanayi üzerine olduğu bilgisini alan Karaosmanoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Emek kutsaldır biz buna inanıyoruz. Emeğin hakkını zamanında ve hakkıyla veren tüm iş insanlarını yürekten kutluyorum" dedi.

"ALIN TERİ DÖKEN İŞÇİ KARDEŞLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Avrupa'nın, Asya'nın, Ortadoğu'nun ve Avustralya'nın en saygın sanayi kuruluşları için güvenilir ve bilinen bir metal şekillendirme tedarikçisi oldukları bilgisini firma sahibi Mehmet Ali Kartal'dan alan Başkan Karaosmanoğlu, yıllık 50 bin ton metal işleme kapasitesiyle Türkiye'nin ilk, dünyanın sayılı uzmanlık markalarından birisi olan Kartal Bombe çalışanlarını ve yöneticilerini kutladığını da dile getirdi. Asya'dan Avrupa'ya hatta Avusturalya'ya kadar ihracatta bulunarak ülkemize döviz kazandıran, kalitesiyle Türk malı işte böyle olur dedirten tüm üretim merkezlerini kutladığını da söyleyen, ''Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır'' diyen Karaosmanoğlu, "Kocaeli'nin gelişmesi noktasında yatırımcılarla iş bölüşümü yapıyoruz. Herkes kendi üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getiriyor. Türkiye'nin üretim alanında geldiği noktayı dünya arenasına altın harflerle kazımak için yatırımcımız ile birlikte alın teri döken işçi kardeşlerimizle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"GAYEMİZ GELECEĞE BÜYÜK BİR TÜRKİYE BIRAKMAKTIR"

Milletimizin bu aziz devletin yükselmesi ve yeniden şahlanması için elinden gelenin fazlasını yaptığını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "İnşallah Türkiye bölgesinin güçlü, dünyanın da ilk 10 ekonomisi arasına girecek atılımları yapıyor ve yapacak. Unutmayalım ki; ancak üreten kent büyür ve gelişir. Çocuklarımız aydınlık bir gelecekle kucaklaşır. Bizim de gayemiz geleceğe büyük bir Türkiye bırakmaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler