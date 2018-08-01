CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "AKP'nin iktidara geldiği 2002'den itibaren sendikal örgütlenme üzerindeki baskıların sistematik bir şekilde artması, iş cinayetleri, grev yasaklamaları, özellikle OHAL ile daha da şiddetlenen baskıcı uygulamalar ve yasaklamalar sonucu emeğin sömürüsü katlanarak artmıştır." ifadesini kullandı.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ağbaba, iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Temmuz ayı istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ağbaba, 2018 Temmuz ayı istatistiklerine göre, 14 milyon 121 bin 664 işçiden sadece 1 milyon 802 bin 155'i sendikalı olduğuna işaret ederek, Türkiye'de çalışan işçilerin 87,24'ünün herhangi bir sendikaya üye olmadığını bildirdi.

Çalışan işçiler arasındaki sendikalaşma oranının yüzde 12,76 olduğunu, Türkiye'de aktif olarak çalışma hayatında bulunan her yüz işçiden yalnızca 12'sinin sendika üyeliği bulunduğunu aktaran Ağbaba, şöyle devam etti:

"AKP'nin iktidara geldiği 2002'den itibaren sendikal örgütlenme üzerindeki baskıların sistematik bir şekilde artması, iş cinayetleri, grev yasaklamaları, özellikle OHAL ile daha da şiddetlenen baskıcı uygulamalar ve yasaklamalar sonucu emeğin sömürüsü katlanarak artmıştır."

Bakanlık verilerinin Türkiye'deki sendikal örgütlenme özgürlüğünün geldiği noktayı göstermesi açısından ibret verici olduğunu belirten Ağbaba, sendikaya üye olmak isteyen binlerce işçinin işten atıldığını, sendika yöneticileri ve sendikalar üzerinde kurulan ağır baskıların sendikacılığın gerilemesine sebep olduğunu ileri sürdü.

Veli Ağbaba, sendikaların Devlet Denetleme Kurulunun gözetimine girmesiyle gelecek günlerde sendikalar üzerindeki baskının artacağını iddia etti.